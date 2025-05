Elas podem+: evento celebra mulheres com música, empoderamento e energia contagiante

ELAS PODEM+

Elas podem+, e provaram! Em clima de homenagem ao Dia das Mães, o movimento formado por mulheres empreendedoras que atuam pelo fortalecimento do protagonismo feminino, promovido pela ACISA, Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura-Ceme e da Associação de Jovens Empresários do Acre-Conjove, reuniu um time forte, nos domínios do Amazônia Hall, para uma noite de força, troca e empoderamento.

Com o apoio de inúmeros parceiros que acreditam no poder feminino, teve alegria, troca, inspiração, pocket shows das cantoras Lina Grasiela e Iana Sarkis, lançamento do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, palestras que despertaram novas ideias, sorteios, distribuição de brindes, jantar saboroso e uma energia contagiante no ar. Foi tudo de bom… e mais um pouco, daquelas noites que merecem replay! Vejam alguns momentos.

PARABÉNS EM DOSE TRIPLA!

Os vivas de ontem, 28, foram para a procuradora do Estado, Rosana Biancardi, que celebrou mais um ano de vida rodeada de carinho.

Hoje, 29, é dia de brindar o novo ciclo da empresária Sylvia Montenegro, que comanda um dos buffets mais requisitados da cidade — referência em sabor e sofisticação.

E, também, da querida publicitária Mirla Miranda, que comemora a data com sua habitual alegria e estilo.

ARBO ATLÂNTICA, O NOVO FRESCOR DO BOTICÁRIO

Inspirado na Mata Atlântica, o Boticário lança Arbo Atlântica, fragrância fougère com mais de 94% de ingredientes naturais e tecnologia inédita: álcool obtido da captura de CO₂. Com acorde exclusivo “Cachoeira Salto Morato” e assinatura do perfumista Napoleão Bastos, traz um aroma fresco, herbal e amadeirado — ideal para quem busca conexão com a natureza em meio ao corre da cidade.

URBAN BALLET ESTÁ DE VOLTA!

Make B., do Boticário, relança em edição limitada a icônica linha Urban Ballet, com paleta de sombras em tons rosados e os famosos batons em formato de sapatilha. As cores — Lace Wine, Lace Rose, Lace Brown e Lace Red — oferecem acabamento cremoso, hidratação por até 48h e FPS 25. Um clássico repaginado com charme e alta performance.