Elba Ramalho e Geraldo Azevedo fazem show de São João no Funn Festival

O Funn Festival abre o fim de semana de São João nesta sexta-feira (30/5) com programação focada na música nordestina. Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Zeca Baleiro e Dorgival Dantas são os nomes confirmados para a noite.

O evento acontece no Estacionamento 2 do Parque da Cidade, a partir das 18h, e conta com decoração típica, comidas tradicionais e espaços para atividades juninas

Elba Ramalho e Geraldo Azevedo sobem juntos ao palco. A dupla apresenta um repertório que atravessa décadas, com clássicos do forró, do baião e da música popular brasileira.

Elba é uma das artistas mais reconhecidas na divulgação das festas de São João pelo país, enquanto Geraldo leva sua mistura de frevo, baião e MPB, consolidada em sucessos como Dia Branco e Táxi Lunar.

Zeca Baleiro também integra a programação. O cantor e compositor apresenta faixas autorais que transitam entre o rock, a MPB e o samba, com a característica mistura de estilos que marca sua carreira. Dorgival Dantas encerra a noite com sucessos do forró, gênero no qual se destaca há anos, conhecido por letras românticas e melodias populares.

O Funn Festival segue com programação até o dia 7 de junho e, neste fim de semana, volta o foco para as celebrações de São João, um dos destaques culturais do calendário brasileiro.[

Serviço

São João do Funn Festival

Nesta sexta-feira (30/5), no Estacionamento 2 do Parque da Cidade, a partir das 18h. Classificação indicativa: 18 anos. Ingressos aqui.