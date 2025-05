Elden Ring Nightreign e F1 25 são destaques nos lançamentos da semana

Elden Ring Nightreign e F1 25 são os destaques nos lançamentos da semana que marcaram a chegada do game multiplayer estilo souls-like da From Software e o mais novo título de corrida de Fórmula 1 da Codemasters. Eles foram acompanhados ainda pelas versões para PS5 e Xbox Series X/S de Disney Illusion Island, as profundas histórias de Fuga: Melodies of Steel 3, um novo game com um gato como protagonista em Copycat e mais. Saiba tudo sobre os lançamentos da semana, como data, preço e plataformas nas quais estão disponíveis.