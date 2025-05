Elenco de “Como Treinar o Seu Dragão” participa de pré-estreia do filme em shopping de SP

Os astros internacionais Gerard Butler (Stoico), Mason Thames (Soluço), Nico Parker (Astrid) e o diretor Dean Deblois do novo live-action “Como Treinar o Seu Dragão”, marcaram presença na pré-estréia do filme no Shopping Parque da Cidade, em São Paulo nesta terça-feira (27/5). Os artistas ainda atenderam alguns fãs no estacionamento para tirar fotos e dar autógrafos.

A franquia é um dos maiores sucessos de bilheteria e crítica da Dreamworks, e consiste em uma trilogia baseada nos livros infantis de Cressida Cowell, com o primeiro longa-metragem animado lançado em 2010, o segundo em 2014, e o último em 2019.

A versão em live-action segue com o mesmo diretor das três versões animadas e tem a data de estreia no Brasil para o dia 5 de junho. O evento faz parte das ações de divulgação do filme no país.

O filme conta a história de Soluço, um jovem viking que não consegue lutar contra dragões, como manda a tradição do lugar onde vive e insiste em provar que é possível os humanos e dragões viverem juntos em harmonia, através da sua amizade com o Banguela. Assim como nos livros, os filmes mostram a dupla crescendo e vivendo novas aventuras.