Elenco e diretor de “Superman” passam pelo Brasil em junho com turnê global

O elenco do novo filme do “Superman” irá desembarcar no Rio de Janeiro em junho. A informação foi divulgada pela Warner Bros. nesta quinta-feira (29/5) através das redes sociais, e ainda colocou um relógio com a marca do herói para fazer uma contagem regressiva nas areias da praia de Copacabana.

David Corenswet, ator que dá vida ao super-herói, chega na cidade no dia 23 de junho, ao lado dos companheiros de elenco Rachel Brosnahan, que interpreta Lois Lane, Nicholas Hoult, que estreia no papel do vilão Lex Luthor, e o diretor do longa-metragem, James Gunn.

O evento, ainda sem local divulgado, faz parte de uma turnê global para a divulgação do novo filme da DC, que estreia no dia 10 de julho. Além da cidade maravilhosa, Manila, Londres, Paris, Nova York, Los Angeles e Beijing também vão receber os atores.

A produção marca o primeiro filme do novo universo da DC Comics (DCU) e irá abordar o equilíbrio do Super-Homem entre a herança kryptoniana e a educação humana.