elon-musk-usa-camisa-com-trocadilho-ao-deixar-cargo-no-governo-dos-eua

Fashion Matters (moda importa em tradução livre) e as vestimentas, para além do óbvio, sempre têm algo a dizer. Prova recente disto é o fato de que, para a coletiva de imprensa que oficializou a saída “temporária” de Elon Musk do atual governo do presidente americano Donald Trump, o magnata optou por usar uma camiseta com a frase “The Dogefather”. A peça faz alusão ao cargo do qual estava se despedindo, mas o apelido do CEO da Tesla originou-se de sua relação com a Dogecoin.

Elon Musk usou um look all black para a ocasião

A moeda meme Dogecoin

A criptomoeda Dogecoin, criada em 2013, era uma moeda meme. O ativo chamou a atenção de Musk, que logo começou a publicar posts provocativos sobre a memecoin nas redes sociais, impulsionando o valor e a popularidade da “moeda”.

Dogecoin foi lançada em 2013 por Billy Markus e Jackson Palmer como uma sátira ao frenesi das criptomoedas da época

O bilionário Elon Musk é um dos maiores entusiastas públicos da Dogecoin

O símbolo escolhido para o ativo foi o cachorro Shiba Inu, conhecido pelo meme “Doge”

Trocadilho com um clássico do cinema

Antes de participar de uma esquete no clássico programa estadunidense de comédia Saturday Night Live, o empresário se autointitulou Dogefather, fazendo um trocadilho com o filme The Godfather (O Poderoso Chefão).

Apesar de não possuir nenhuma participação formal na criptomoeda, algumas empresas ligadas a Musk, como a Tesla, começaram a aceitar Dogecoin para a compra de determinados produtos.

O Poderoso Chefão” é um clássico do cinema que retrata a ascensão e os dilemas morais da família mafiosa Corleone nos Estados Unidos

A participação de Elon Musk no programa Saturday Night Live (SNL), em maio de 2021, teve um impacto significativo no mercado de criptomoedas, especialmente na Dogecoin

Saída de Musk do governo americano

Em 2024, o bilionário assumiu a coliderança do Departamento de Eficiência Governamental – que, coincidentemente, também possui o acrônimo DOGE -, que tem como escopo de trabalho criar estratégias para reduzir gastos do governo dos Estados Unidos.

Na coletiva que anunciou a saída oficial de Musk, Trump afirmou que ele deve retornar ao cargo futuramente,e brincou: “É o bebê dele”.

A saída foi anunciada na quinta-feira (28/5) pelo próprio Elon Musk, na rede social X, da qual é dono

Trump afirmou que o bilionário continuará tendo participação no seu governo, mesmo após saída oficial

O magnata Elon Musk

Elon Musk é um empresário, inventor e engenheiro nascido na África do Sul. Naturalizado canadense e posteriormente estadunidense, ele é conhecido mundialmente por ser o fundador, CEO e engenheiro-chefe da SpaceX, uma empresa aeroespacial focada na exploração espacial e na redução dos custos para viagens interplanetárias.

Além disso, é CEO e arquiteto de produto da Tesla, uma das principais fabricantes de veículos elétricos, que também atua em energia renovável e armazenamento de energia.

Além de suas atividades empresariais, Elon Musk é conhecido por suas visões futuristas e ambiciosas. Sua personalidade excêntrica, declarações polêmicas e presença ativa nas redes sociais o tornaram uma figura controversa, admirada por muitos como um visionário e criticada por outros devido ao seu estilo de liderança e decisões empresariais.