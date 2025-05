Em 1ª reunião de conselho, Wolney defende Lupi: “Nada contra ele”

Na primeira reunião do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) que preside, o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, defendeu o antecessor, Carlos Lupi. A reunião ocorre nesta terça-feira (27/5), após o governo excluir CNPS membros de entidades que tiveram os acordos de cooperação técnica suspensos no âmbito da Operação Sem Desconto.

“O ex-ministro Carlos Lupi de livre e espontânea vontade resolveu abdicar do cargo de ministro de Estado, para facilitar as investigações, mesmo não tendo nada contra o nome dele”, disse o novo ministro. Segundo ele, a saída de Lupi possibilitou uma maior transparência do ponto de vista das investigações.

Wolney afirmou que o governo agiu rapidamente para proteger os aposentados e pensionistas. Antes de chegar a ministro, ele era secretário-executivo do Ministério da Previdência, o número dois na hierarquia da pasta.

Esta é a primeira reunião com a participação do novo presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior.

Foi deflagrada ação pela Polícia Federal (PF) no fim de abril deste ano para coibir a prática de descontos indevidos em benefícios de pensionistas e aposentados do INSS. A farra no INSS foi revelada pelo Metrópoles e culminou na demissão do então presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) Alessandro Stefanutto e de Lupi.

