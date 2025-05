Em ação conjunta das polícias Civil e Militar, acusado de homicídio em Cruzeiro do Sul é preso

Na manhã desta segunda-feira (20), uma operação conjunta entre a Polícia Civil do Estado do Acre, por meio do Núcleo de Investigação Criminal (NEIC) de Cruzeiro do Sul, e a Polícia Militar resultou na prisão de um homem investigado por homicídio e por integrar organização criminosa atuante na região.

De acordo com a Polícia Civil, o investigado é apontado como autor de um homicídio ocorrido recentemente na comunidade Boca do Moa, área de difícil acesso no município. Além disso, ele estaria diretamente ligado a uma facção criminosa que atua tanto na zona urbana quanto em áreas rurais adjacentes de Cruzeiro do Sul.

A prisão foi realizada pela guarnição da Polícia Militar, que localizou o suspeito em uma área urbana da cidade. A ação foi planejada com base em informações obtidas pelo NEIC, que já vinha monitorando os passos do acusado. A abordagem ocorreu sem resistência, garantindo a segurança da equipe policial e da população local.

Após ser detido, o homem foi encaminhado à Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul, onde permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam com o objetivo de identificar possíveis coautores e aprofundar os vínculos do investigado com o crime organizado.

O delegado Heverton Carvalho, responsável pela investigação, destacou a relevância da ação integrada entre as forças de segurança.

“A atuação conjunta entre o NEIC e a Polícia Militar tem sido essencial no enfrentamento à criminalidade organizada. A prisão de hoje representa mais um passo firme contra facções e autores de crimes graves, mesmo quando os delitos ocorrem em regiões remotas como o Moa”, afirmou.