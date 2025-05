Em alerta a turistas, embaixada dos EUA diz que crime é ‘generalizado’ no Brasil

A Embaixada dos Estados Unidos (EUA) no Brasil publicou um texto nesta sexta-feira (30) em sua página oficial no qual afirmou que aumentou o risco de sequestro no país e que por isso precisou atualizar as recomendações de segurança para cidadãos americanos.

O texto, publicado em português e chamado “Aviso de Viagem”, é atribuído ao Departamento de Estado norte-americano, órgão equivalente ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil.