Em Cannes, Leo Reis é homenageado em evento da Forbes por inclusão de jovens cariocas

O empresário e “professor dos famosos, Leo Reis, é um dos brasileiros que marca presença no Festival de Cannes. Convidado de honra da Villa Forbes Cannes, Reis foi homenageado em cerimônia especial promovida pela Forbes France, com a presença do CEO, Dominique Busso, em parceria com a HITH. O empresário foi reconhecido pelo seu trabalho com a instituição American English Academy, que ensina inglês de forma gratuita a mais de 2 mil jovens da comunidade da Rocinha, na capital carioca.

A homenagem aconteceu na da Forbes na Riviera Francesa, como parte das celebrações dos 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e França. O evento reuniu líderes internacionais, personalidades influentes e empreendedores que vêm contribuindo para a conexão cultural e social entre os dois países.

Leo Reis no tapete vermelho de Cannes
Leonardo Reis
Como Leo Reis faz celebridades se comunicarem (de verdade) em inglês
Como Leo Reis faz celebridades se comunicarem (de verdade) em inglês

Além do destaque institucional, Leo Reis também brilhou no circuito fashion e cultural de Cannes. Ele marcou presença no desfile do estilista Philipp Plein, de quem é amigo pessoal há mais de 15 anos, e cruzou o tapete vermelho do Festival ao lado de nomes como a atriz Camila Pitanga.

Com uma trajetória que une empreendedorismo, educação e impacto social, Leo Reis consolida-se como uma das personalidades brasileiras mais influentes nos palcos internacionais.

