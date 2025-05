Em documento exclusivo, MC Poze do Rodo confessa ser faccionado do CV

A coluna teve acesso exclusivo ao prontuário de ingresso no sistema prisional do Rio de Janeiro que confirma a declaração de Marlon Brendon Coelho Couto Silva, o MC Poze do Rodo, de vínculo com o Comando Vermelho (CV). A informação foi prestada pelo próprio cantor a agentes penitenciários durante o procedimento de triagem, logo após a prisão.

O documento oficial, preenchido no momento da entrada do funkeiro na Penitenciária Dr. Serrano Neves (Bangu 3A), traz o campo “ideologia declarada” marcado com um “X” na opção “CV”, sigla do grupo criminoso que domina a maior parte das favelas do Rio. A ficha de custódia também registra que o motivo da prisão foi temporária, com prazo inicial de 90 dias, e aponta que Poze possui ensino médio incompleto.

A penitenciária para onde ele foi levado, Bangu 3A, é reconhecida nos bastidores do sistema como uma unidade de controle do Comando Vermelho, fato que confirma a adequação da alocação ao protocolo estabelecido pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

Segundo a pasta, a prática de questionar presos recém-detidos sobre eventuais vínculos com facções é comum e visa evitar confrontos entre grupos rivais no interior das unidades.

Apologia, tráfico e armas em baile

MC Poze foi detido pela Polícia Civil do Rio de Janeiro nessa quinta-feira (29/5), acusado de apologia ao crime e envolvimento com o tráfico de drogas. Ele também é investigado por tortura e cárcere privado, após um homem afirmar que foi agredido e mantido em cárcere após ser acusado de furto dentro da casa do cantor, no Recreio dos Bandeirantes.

Paralelamente, a Polícia Civil investiga um show realizado por Poze na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio, em 17 de maio, onde homens armados com fuzis apareceram em vídeos gravados durante o evento. Em uma das filmagens, pelo menos duas armas longas são exibidas enquanto o público dança. Os vídeos circulam nas redes sociais e já motivaram a abertura de inquérito para identificar os responsáveis pelo armamento de uso restrito.