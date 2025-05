Em meio a julgamento do pai, gêmeas de P. Diddy comemoram formatura

Vinte dias após o início do julgamento de Sean Diddy Combs, o P. Diddy, e em meio à possibilidade de uma condenação à prisão perpétua, as filhas gêmeas do cantor e magnata da música, Jessie e D’Lila Combs, de 18 anos, comemoraram o fim do Ensino Médio com uma formatura e o famoso baile, tão tradicional nos Estados Unidos.

De acordo com o site de celebridades TMZ, a formatura aconteceu na Sierra Canyon School, em Los Angeles, e contou com a presença de familiares das jovens, entre eles os outros filhos do preso, Quincy, Justin, Christian, Chance e a caçula, Love, de 2 anos. As compartilharam fotos do evento no Instagram, na sexta-feira (23/5).

O julgamento

Meses após ser preso, Sean Diddy Combs começou a ser julgado no último dia 5, em Manhattan, nos Estados Unidos. O cantor e magnata da música é acusado de diversos crimes sexuais, entre eles estupro e tráfico sexual.

Este julgamento diz respeito aos delitos de tráfico para fins de exploração sexual, como transporte de pessoas, sequestro, suborno e violência. Vale lembrar, entretanto, que o artista foi preso há mais de oito meses e é acusado de violência sexual por mais de 100 homens e mulheres. P. Diddy se diz inocente de todas as acusações.

Jessie and D'Lila Combs, gêmeas de P. Diddy, têm 18 anos

Jessie and D'Lila Combs, gêmeas de P. Diddy, terminaram o Ensino Médio

Em meio a julgamento do pai, gêmeas de P. Diddy, Jessie and D'Lila Combs, comemoram formatura

Jessie and D'Lila Combs, gêmeas de P. Diddy, têm outros 5 irmãos

Jessie and D'Lila Combs, gêmeas de P. Diddy, posaram para as redes sociais antes do baile de formatura

Jessie and D'Lila Combs, gêmeas de P. Diddy, posam com look brilhante

Jessie and D'Lila Combs, gêmeas de P. Diddy usam looks iguais

Jessie and D'Lila Combs, gêmeas de P. Diddy, posam juntas e sorridentes para as redes sociais

