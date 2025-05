Em meio a polêmicas, Duda Guerra desabafa sobre “felicidade”

A influenciadora Duda Guerra, que viveu um relacionamento com Benício Huck, abriu o coração e desabafou sobre o seu novo momento na vida. O casal colocou um fim no namoro depois de uma série de polêmicas nas redes que acabaram expondo até mesmo os apresentadores Luciano Huck e Angélica, pais de Benício.

Está feliz?

A famosa disse que está se sentindo realizada ao responder uma caixinha de pergunta nos stories do Instagram. “Você está feliz Duda? Me preocupo com você”, perguntou um internauta. “A minha felicidade é única. Ninguém tem o poder de tirar ela”, respondeu a influenciadora. “Estou mega feliz e realizada com tudo na minha vida”, completou a ex-namorada de Benício Huck.

Recentemente, até mesmo Luciano Huck se pronunciou e comentou como lidou com a exposição do namoro e do término do filho com a influenciadora Duda Guerra. “Acho que esse assunto se resolve em casa. Tem coisas que não precisam estar na televisão”, começou o apresentador.

“Você não precisa compartilhar. Acho muito importante você ter consciência de quais assuntos são particulares, familiares, e quais são públicos. Ter clareza de onde termina uma coisa e começa outra acho que faz bem para todo mundo”, afirmou Luciano, em entrevista a Leo Dias.

Angélica e a nora, Duda Guerra

Duda Guerra e Benício Huck

Estudo à distância

Duda Guerra também abriu o jogo e falou sobre a decisão de migrar para o ensino remoto. A influenciadora de 16 anos deixou a escola tradicional e adotou o ensino on-line. De acordo com os rumores, ela teria escolhido fazer a troca após a polêmica envolvendo o fim do seu relacionamento com Benício Huck.

Ao responder uma caixinha de perguntas no Instagram, Duda Guerra negou a relação entre os dois casos. Segundo ela, a decisão de trocar o presencial pelo remoto foi tomada antes de tudo acontecer.

“Respondendo todas as perguntas sobre esse assunto, sim, estou estudando on-line, de forma remota!!! Não teve absolutamente nada a ver com todas as polêmicas, essa decisão já havia sido tomada antes!”, disse.