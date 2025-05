Em meio a processo milionário, Yudi Tamashiro faz vídeo sobre audiência e desabafa

Yudi Tamashiro esteve em uma audiência na última quinta-feira (29/5) pois enfrenta uma batalha judicial que se refere ao início de sua carreira na televisão. No mesmo dia, ele voltou ao hospital para ver o filho e compartilhou um vídeo relatando tudo o que aconteceu. O apresentador revelou que contou com o apoio de testemunhas na audiência e espera por uma boa resposta daqui há 15 dias.

Recentemente, ele celebrou o nascimento do primeiro filho, Davi, com Mila Braga, usou suas redes sociais para pedir orações por sua família em meio a esse processo. Seu herdeiro, inclusive, voltou a ser internado.

O artista tem um processo movido pelos herdeiros de um ex-empresário, já falecido, que exige o pagamento de R$ 5 milhões pela rescisão de um contrato firmado quando Yudi tinha 18 anos. As informações são da revista Quem. Yudi relatou ter conhecido o empresário em 2010, quando buscava iniciar uma carreira como cantor sertanejo. “Ele prometeu investimentos, shows, divulgação e garantiu que não interferiria no meu contrato com o SBT”, disse.

“Meus irmãos, a audiência foi feita. Conseguimos apresentar todos os esclarecimentos com testemunhas que, de fato, viveram aquele momento. A verdade foi dita. Agora, está nas mãos do juiz e nas mãos de Deus. Durante muito tempo, esse processo foi como um espinho na minha carne”, começou o texto que postou na legenda do vídeo.

“Assim como Paulo descreve em 2 Coríntios 12:7-9: ‘Para impedir que eu me exaltasse, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: ‘Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.’ Paulo pediu para Deus tirar a dor. Mas Deus respondeu que a graça Dele era suficiente. Que havia propósito na dor”, declarou ainda.

Ao citar o texto bíblico, ele ressaltou que está passando por uma batalha em sua vida. “E é assim que eu vejo hoje esse processo como algo que me feriu, mas também me aproximou mais de Deus. Entendi que a vida é batalha. Mas não se vence uma guerra sem joelhos dobrados. Orem para que o juiz enxergue a verdade, e que eu possa viver uma nova estação em paz. Creio que em 15 dias voltaremos com boas notícias. Até aqui nos ajudou o Senhor”, completou o artista.