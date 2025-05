Em meio a término de Virginia e Zé Felipe, Leonardo e Poliana mostram rotina na fazenda

A separação de Virginia Fonseca e Zé Felipe pegou a internet de surpresa nesta terça-feira (27/5) e rapidamente virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Enquanto fãs e famosos lamentavam o fim do relacionamento, um detalhe chamou a atenção: os pais do cantor, Leonardo e Poliana Rocha, seguiram com a rotina normalmente, sem se pronunciar diretamente sobre o assunto.

Leonardo, que recentemente gravou um novo DVD, compartilhou momentos na Fazenda Talismã. Nas redes sociais, ele apareceu sorridente segurando um peixe enorme, mostrando que, apesar da repercussão, o clima era de tranquilidade no campo.

Zé Felipe e Poliana Reprodução / Instagram Zé Felipe com o pai, o cantor Leonardo, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro Reprodução Instagram Zé Felipe e Virginia Fonseca (Reprodução/Instagram) Virginia Fonseca e Zé Felipe – Foto: Reprodução/Instagram

Poliana também deu sinais de que a vida segue. Ela mostrou aos seguidores um novo espaço de jantar em sua casa e celebrou a chegada de um jogo de louças personalizado, presente de uma loja parceira. Esse foi o último registro publicado por ela na noite de terça.

Após cinco anos juntos, Virginia e Zé Felipe anunciaram o término nas redes sociais. Pais de três filhos — Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo —, o casal pediu respeito e empatia neste momento.

“Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós. Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos”, dizia um trecho do comunicado. O motivo da separação não foi revelado.