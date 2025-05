Em nota, Polícia Civil afirma que apura conduta de agente envolvido em homicídio em Rio Branco

A Polícia Civil do Estado do Acre divulgou, neste sábado (24), uma nota oficial sobre o caso ocorrido no bairro Isaura Parente, em Rio Branco, que resultou na morte de um homem após uma ação envolvendo um agente da própria instituição.

Na nota, assinada pelo delegado-geral José Henrique Maciel e pelo corregedor-geral Thiago Fernandes Duarte, a Polícia Civil informou que o agente foi apresentado à Delegacia de Flagrantes (Defla) pela Polícia Militar logo após o ocorrido. O comunicado também destacou que a Corregedoria-Geral assumiu imediatamente a condução do procedimento para garantir uma apuração rigorosa, isenta e transparente.

“A Polícia Civil reafirma seu compromisso com a legalidade e a responsabilidade institucional, assegurando que todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas”, diz trecho da nota.

Veja a nota:

A Polícia Civil do Estado do Acre informa que, na manhã deste sábado (24), ocorreu um incidente no bairro Isaura Parente, em Rio Branco, envolvendo um agente da instituição, que resultou na morte de um homem.

O agente foi apresentado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) pela Polícia Militar e, de imediato, a Corregedoria-Geral da Polícia Civil assumiu a presidência do procedimento, visando apuração rigorosa dos fatos, garantindo total isenção e transparência nas investigações.

A Polícia Civil reafirma seu compromisso com a legalidade e a responsabilidade institucional, assegurando que todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas.

José Henrique Maciel

Delegado-Geral de Polícia Civil do Acre

Thiago Fernandes Duarte

Corregedor-Geral da Polícia Civil do Acre

Assessoria de Comunicação da PCAC, Rio Branco, 24 de maio de 2025

O caso

O incidente que motivou a manifestação oficial ocorreu na manhã deste sábado (24), quando Francisco Rui Costa, de 55 anos, foi morto com cerca de cinco tiros dentro de sua residência, localizada na Rua Almirante Jaceguai, no bairro Isaura Parente.

Segundo informações preliminares, o suspeito do homicídio seria Fábio, que atua como policial civil e, conforme relatos, é casado com uma delegada. De acordo com testemunhas e familiares da vítima, o crime teria sido motivado por um conflito antigo entre os vizinhos.

Fátima, irmã de Francisco, relatou que ele era dependente químico e enfrentava constantes desentendimentos com os vizinhos, que buscavam sua remoção do imóvel. Ela destacou ainda que as brigas eram frequentes e vinham se intensificando ao longo do tempo.

Após os disparos, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a equipe apenas pôde constatar o óbito. A área foi isolada pela Polícia Militar e pela Polícia Civil para os trabalhos periciais da Equipe de Pronto Emprego (EPE), e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) será responsável pela investigação, enquanto a Corregedoria da Polícia Civil conduz o procedimento interno para apurar a conduta do agente envolvido.