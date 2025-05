Em Portugal, Zé Felipe posta foto emocionado e celebra aniversário de Maria Alice

Zé Felipe, cantor e ex-marido de Virginia Fonseca, celebrou o aniversário da filha mais velha diretamente de Portugal. Enquanto no Brasil ainda é quinta-feira (29/5), no país que fica no sul da Europa já é sexta-feira (30/5), dia em que a pequena nasceu. A primogênita está completando 4 anos e ganhou uma declaração emocionante do cantor, com uma homenagem do coração, dizendo que chorar era um bloqueio e que hoje não tem mais isso. Reforçou que agora suas lágrimas são de felicidade e que adoraria estar com a herdeira, confessando estar sentindo saudades.

O cantor compartilhou uma sequência de fotos ao lado da pequena e se declarou: “Senti a mão de Deus no seu nascimento, um mundo cor de rosa. Vi minha alegria se multiplicar quando te olhei nos olhos pela primeira vez e ouvi seu choro ainda rouco mas firme e precioso. Minha primogênita. Minha tota corajosa! Você e seus irmãos são a tradução do amor pra mim. Sua fé me toca e me ilumina todos dias. Você é abençoada. Obrigado por me presentear com sua vida, sua gentileza e o dom de me fazer feliz apenas com o seu ‘papai’”.

Virginia Fonseca, Zé Felipe, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo – Foto: Rafael Manson/Reprodução Leonardo opina sobre decisão de Zé Felipe Foto/Instagram/Portal LeoDias Zé Felipe Reprodução: Instagram Virginia Fonseca, Zé Felipe, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo – Foto: Reprodução/Instagram

Virginia, Zé Felipe, Maria Alice e Maria Flor no casamento de Samara Pink Reprodução/Instagram

“Chorar era um bloqueio, hoje não tenho mais. Isso é novo em mim! Choro de alegria e muito amor por vocês. Choro por felicidade. Queria estar muito aí com você tota! Louco de saudade. Vamos comemorar muito sua vida!! Conte sempre comigo. Tudo por vocês. Parabéns minha princesa, Feliz aniversário, Maria Alice, te amo!”, confessou o paizão.

O aniversário da pequena veio logo após o anúncio do fim do casamento de Zé e Virgina. Os dois estavam em Portugal para apresentações do artista quando deram a notícia da separação. A influenciadora já está a caminho do Brasil para passar o aniversário com a filha, enquanto o herdeiro de Leonardo seguiu no país para cumprir com a agenda de trabalho.