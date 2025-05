Em tratamento nos EUA, Preta Gil posa ao lado da irmã, Bela, e amigos

Preta Gil tem compartilhado alguns momentos de lazer ao lado de amigos e familiares nos EUA, onde está aguardando um tratamento alternativo e experimental contra o câncer. E, na noite de sexta-feira (23/5), não foi diferente.

Através dos stories do Instagram, a cantora contou com seus fãs que recebeu a visita da irmã, Bela Gil e outros amigos, como o ex-diretor da TV Globo, Boni, e a esposa, Lou de Oliveira. Na publicação, ela agradeceu o apoio que vem recebendo.

Em tratamento nos EUA, Preta Gil posa ao lado da irmã, Bela Gil, e amigos

Preta Gil posa ao lado de Boni e da esposa, Lou

Preta Gil posa ao lado de um amigo no Instagram

Gilberto Gil e Flora encantam fãs com chamada de vídeo para Preta Gil

Preta Gil está nos EUA, onde tem passado por exames

Cantora Preta Gil está nos EUA para cuidar do câncer

Preta Gil foi diagnosticada com câncer colorretal

O tratamento de Preta Gil nos EUA tem cifras milionárias

“Renascimento”, diz Preta Gil ao celebrar Páscoa após alta

Preta Gil luta contra um câncer colorretal desde 2023

Preta Gil recebeu o diagnóstico de câncer colorretal há mais de 2 anos

Preta Gil conversou com a madrasta e o pai, Gilberto Gil, por chamada de vídeo

Gilberto Gil e Flora encantam fãs com chamada de vídeo para Preta Gil

Preta Gil posa séria e de cabelos curtos para as redes sociais

Tratamento tem cifras milionárias

Preta Gil está nos Estados Unidos em busca de um tratamento alternativo contra o câncer no intestino. A coluna Fábia Oliveira já revelou, com exclusividade, que a cantora tem passado por uma bateria de exames e consultas com especialistas que se mostraram bastante animados com os resultados até agora.

Pois bem. Enquanto Preta busca forças e esperança em solo americano, a coluna Fábia Oliveira apurou que o investimento para dar início a esse novo caminho é altíssimo. De acordo com fontes, o tratamento da artista pode chegar a 7 milhões de dólares, cerca de R$ 36 milhões na cotação atual.

Descobrimos, também, que Preta Gil está em Nova Iorque, hospedada no apartamento de Donata Meirelles e Nizan Guanaes, que ofereceram o imóvel, atualmente desocupado, para que ela possa ter mais conforto e privacidade durante o processo.

Médico já tem tratamento específico

Conforme a coluna já antecipou, desde que chegou ao país, Preta Gil tem passado por consultas e exames para definir o melhor protocolo a ser seguido. Segundo nossas fontes, as consultas realizadas até agora foram bastante positivas.

Um dos médicos responsáveis por acompanhar a cantora durante o processo nos Estados Unidos já teria um tratamento específico para a mutação identificada em Preta, mas, para iniciá-lo, é necessário seguir um protocolo que inclui a realização de novos exames, previstos para acontecerem dentro de uma a duas semanas.

A coluna segue acompanhando de perto o caso e torce pela pronta recuperação de Preta Gil.