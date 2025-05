em-visita-ao-sc,-ministro-chama-governador-de-“ingrato-com-lula”

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos-PB), chamou o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), de “ingrato”, durante evento do governo federal no estado.

“Eu não ia nem falar isso, mas tem um governador que está sendo ingrato com o presidente Lula é o governador desse estado aqui. Porque no governo passado não chegou um real do governo federal aqui no estado de Santa Catarina”, disse, no palanque ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em seguida, Silvio Costa Filho citou investimentos do governo Lula, nas áreas de infraestrutura, habitação, educação, entre outros.

Em outro momento do evento, Jorginho foi vaiado pela plateia ao ser citado pelo superintendente do Porto de Itajaí, João Paulo Tavares, que também fez críticas. “Até hoje não recebemos a visita do governador Jorginho Mello. Um governador que ignora a grandeza e a importância do Porto de Itajaí“.

Jorginho Mello, que não participou do evento, é alinhado ideologicamente ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na manhã desta quinta-feira (29/5), o governador participou do lançamento de um programa no município São Lourenço do Oeste.