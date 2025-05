Empresário que se destacou em resgates no RS morre após batalha contra leucemia

Ronaldo Garbin, empresário que atuou como voluntário nos resgates durante as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul, morreu aos 42 anos no último sábado (24/5) após uma batalha contra a leucemia. Guia de rafting e especialista em resgates, ele ganhou destaque e ficou conhecido como “herói das enchentes” ao ajudar a salvar pessoas ilhadas.

De acordo com o G1, Ronaldo Garbin estava internado em Caxias do Sul, onde tratava um quadro de leucemia. Dias antes de sua morte, amigos e familiares chegaram a mobilizar uma campanha para doação de sangue e plaquetas. No entanto, a corrente solidária deu lugar a publicações de despedida, que exaltaram sua trajetória.

Rio Grande do Sul sofreu tragédia climática com enchentes Enchentes Rio Grande do Sul na cidade Arroio do Meio.

Por meio das redes sociais, a Prefeitura de Santa Tereza, cidade onde o empresário morava, comunicou o falecimento com uma nota de pesar e destacou a atuação heroica de Garbin, que se tornou um destaque ao ajudar a salvar dezenas de pessoas de forma voluntária durante as enchentes que deixaram 184 mortos em maio de 2024, exatamente um ano atrás.

Além de prestar condolências, a prefeitura afirmou que suas ações serão eternamente lembradas: “Ronaldo teve atuação que fez a diferença nos momentos mais difíceis enfrentados pelos municípios durante as enchentes de maio de 2024. Sua dedicação, empatia e disposição para ajudar comunidades inteiras serão sempre lembradas”.

Garbin, ou “Garba”, como era carinhosamente apelidado, trabalhava no ramo de turismo de aventura. Durante os resgates, seu time publicou uma oração feita por ele para inspirar coragem e motivar a equipe a salvar mais vidas. Em vídeos, eles aparecem enfrentando áreas de difícil acesso e resgatando as vítimas usando botes de rafting.

“O Garba me pediu para rezar com ele, e esse foi um trecho da sua oração: ‘Deus, que amanhã ao acordar o senhor me permita mais uma vez ajudar as pessoas através do meu conhecimento, força e da minha CORAGEM’. É isso que precisamos SEMPRE, coragem”, a empresa destacou a inspiração que o empresário transmitiu durante os resgates.