Emurb divulga lista preliminar de candidatos aprovados em processo seletivo; VEJA

A Prefeitura Municipal de Rio Branco, por meio da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb), divulgou nesta segunda-feira (26) o resultado preliminar do Processo Seletivo Simplificado, regido pelo Edital nº 01/2025. A publicação oficial ocorreu no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) e também está disponível no site RB Simplificado.

De acordo com o comunicado da Comissão Organizadora, instituída pela Portaria nº 261/2025, os candidatos terão o prazo de dois dias úteis para apresentar recursos contra o resultado preliminar. O prazo começa a contar a partir da data de publicação.

Os recursos devem ser enviados exclusivamente de forma eletrônica, por meio do endereço online.

A Comissão alerta que só serão aceitos recursos enviados por esse canal oficial, conforme descrito no item 8, dos recursos, do edital e suas eventuais retificações.

Ainda segundo o comunicado, eventuais alterações de notas ou anulações de resultados, caso ocorram após a análise dos recursos, também serão divulgadas tanto no site RB Simplificado quanto no Diário Oficial do Estado.

Confira o documento na íntegra: