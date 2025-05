Enchentes deixam mais de 100 mortos na Nigéria

Enchentes que atingiram a região central da Nigéria na madrugada de quarta para quinta-feira deixaram ao menos 115 mortos, segundo informou o serviço de emergência do país nessa sexta-feira (30/5).

A expectativa é de que o número de vítimas continue a subir. Equipes de resgate seguem em busca de moradores desaparecidos após as chuvas torrenciais que inundaram dezenas de residências na cidade de Mokwa e arredores, localizada às margens do Rio Níger, no estado de Níger.