Endrick é indicado ao prêmio “Golden Boy” e disputa título de melhor sub-21 da Europa

O atacante Endrick, do Real Madrid, foi indicado, nesta quinta-feira (29/5), ao prêmio Golden Boy 2024, que elege o melhor jogador sub-21 atuando no futebol europeu. A premiação é organizada pela tradicional revista italiana Tuttosport, responsável por elaborar a lista de 100 nomes promissores que disputam o troféu anual.

Além de Endrick, outros dois jogadores do Real Madrid também foram incluídos: Dean Huijsen e Arda Güler.

Critérios e processo de escolha

Nesta edição, estão aptos a concorrer atletas nascidos a partir de 1º de janeiro de 2005 e que tenham se destacado por clubes do futebol europeu ao longo da temporada. A Tuttosport atualizará mensalmente o ranking com base na votação de jornalistas especializados, até o anúncio do vencedor em dezembro.

A lista atual com os 100 indicados será progressivamente reduzida até a divulgação dos finalistas nos últimos meses do ano.

Prêmio tradicional e brasileiros entre os vencedores

O Golden Boy é um dos prêmios individuais mais prestigiados para jovens atletas em ascensão. Criado em 2003, já foi vencido por nomes como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, entre outros.

Dois brasileiros já conquistaram a honraria: Anderson, quando atuava pelo Manchester United, e Alexandre Pato, pelo Milan. Em 2023, o vencedor foi Jude Bellingham, também do Real Madrid, enquanto o escolhido mais recente, em 2024, foi o espanhol Lamine Yamal, do Barcelona.

Ascensão meteórica de Endrick

Revelado pelo Palmeiras, Endrick já havia chamado atenção com atuações decisivas no futebol brasileiro antes de completar 18 anos. Após a confirmação de sua transferência ao Real Madrid, o jovem já marcou três gols pela Seleção Brasileira principal e é considerado uma das grandes promessas do clube merengue para os próximos anos.

