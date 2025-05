Enem: inscrições começam nesta segunda-feira; saiba como fazer

A inscrição para o Enem 2025 começa nesta segunda-feira (26) e vai até o dia 06 de junho. Ela deve ser feita exclusivamente pela Página do Participante. A taxa continua fixada em R$ 85, com vencimento até 11 de junho, e poderá ser paga via Pix, cartão ou boleto. Candidatos inscritos no CadÚnico e alunos da rede pública do último ano escolar estarão isentos automaticamente.

Nesta edição do Exame Nacional do Ensino Médio, a prova volta a permitir a certificação do ensino médio para maiores de 18 anos que não concluíram a educação básica, função que havia sido transferida em 2017 para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Encceja.

Além da certificação, outra novidade da prova é a pré-inscrição automática para estudantes do último ano do ensino médio em escolas públicas. O ministro da Educação, Camilo Santana, explicou que os estudantes poderão apenas confirmar seus dados e selecionar o idioma estrangeiro da prova na plataforma.

Quem optar por obter o certificado de conclusão do ensino médio também não vai pagar a taxa da prova, desde que cumpra os critérios mínimos de pontuação: 450 pontos em cada área de conhecimento e, no mínimo, 500 na redação.

Dia das provas

As provas do Enem 2025 estão marcadas para os dias 9 e 16 de novembro, com exceção das cidades paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba, que terão aplicação nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro em função da COP 30, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.

Questões

O exame terá quatro provas objetivas, com 45 questões cada, e apenas uma redação. No primeiro dia, caem português, língua estrangeira, ciências humanas e redação; no segundo, matemática e ciências da natureza. Os portões abrem às 12h e fecham às 13h (horário de Brasília); a aplicação começa às 13h30.

Participantes com necessidades específicas poderão solicitar atendimento adaptado no ato da inscrição. Já pessoas transgênero, travestis ou transexuais terão seu nome social considerado automaticamente, desde que os dados estejam atualizados junto à Receita Federal.

Cronograma Enem 2025

Inscrição: 26/05 a 06/06

Pagamento da taxa de inscrição: 26/05 a 11/06

Solicitações de tratamento especial: 26/05 a 06/06 – Período para solicitação 13/06 – Resultado 16/06 a 20/06 – Período para pedir revisão da decisão 27/06 – Decisão final

Aplicação de prova 09 e 16/11

Aplicação de prova em Belém, Ananindeua e Marituba, no estado do Pará 30/11 e 07/12

Reaplicação da prova (apenas para participantes que faltaram por problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas) 16 e 17/12