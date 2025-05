energia-verde:-escolas-do-df-celebram-a-chegada-de-usinas-solares

Escolas da rede pública do Distrito Federal ganharam, nessa quinta-feira (29/5), duas usinas fotovoltaicas (que convertem luz solar em eletricidade). O Centro de Ensino Médio (CEM) 111 e o Centro de Ensino Fundamental (CEF) 801, ambos do Recanto das Emas, agora contam com os equipamentos que vão fazer o DF reduzir gastos e usar mais energia limpa e renovável.

O CEM 111 recebeu 130 módulos fotovoltaicos. As placas poderão gerar até 9.468 kilowatts por mês, traduzindo o investimento numa economia mensal de R$ 9.270 mensais e R$ 111.343 por ano. Já no CEF 801, a usina instalada conta com 104 módulos e gera, em média, 8 mil kWh/mês, o que corresponde a uma economia mensal de R$ 7.760 e anual, de R$ 93.120. Com isso, os cofres públicos terão economia de R$ 204 mil por ano.

O projeto foi viabilizado por meio de emendas parlamentares dos deputados distritais Martins Machado (Republicanos), Rafael Prudente (MDB) e João Cardoso (Avante). Martins Machado destacou a importância do projeto em termos de sustentabilidade.

“Investir em energia limpa nas escolas é cuidar do futuro em várias frentes: preservamos o meio ambiente, educamos pelo exemplo e ainda geramos economia, que pode ser reinvestida na própria educação. É um ciclo virtuoso que queremos expandir para todo o DF”, afirmou Machado.

Agora, o Recanto das Emas conta com três usinas solares em escolas, já que a Escola Classe 510 foi a primeira do DF a receber os painéis fotovoltaicos, em março de 2024, também com emenda parlamentar de Martins Machado.

Martins promete entregar, em até dois meses, mais duas usinas solares, dessa vez no Guará. A meta é levar energia limpa a muitas escolas públicas do DF, promovendo educação ambiental, economia e qualidade de vida.