Energisa tem vagas abertas para diversos municípios de RO

A Energisa, reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, está em busca de profissionais qualificados para integrar seu time. As oportunidades estão concentradas nos municípios de Cujubim, Alto Paraíso, Cacoal, Porto Velho e distrito de Jaci – Paraná.

Para concorrer às vagas, é necessário se inscrever online, através do site www.grupoenergisa.gupy.io e clicar no link da oportunidade. As inscrições para as vagas de Eletricista de Distribuição I podem ser feitas até o dia 02 de junho e para estagiário de Recursos Humanos (nível superior), as inscrições irão até o dia 6 de junho.

Confira as oportunidades disponíveis:

– 4 vagas de Eletricista de Distribuição I (Preferencialmente PCD)

– 1 vaga para estagiário de Recursos Humanos (nível superior)

A gerente de Recursos Humanos da Energisa, Sabrina Alessandra reforça que a abertura de vagas reafirma o compromisso da empresa de gerar oportunidades de crescimento para a população.

“A Energisa é uma das empresas mais visadas no estado, no âmbito da empregabilidade. Acreditamos que por meio de ofertas de vagas, também, há possibilidades de mudança de vida, com aumento da renda da família e nova perspectivas de futuro”, pontuou.

Benefícios oferecidos ao colaborador:

A empresa oferece um pacote de benefícios que visa proporcionar bem-estar, segurança e qualidade de vida aos seus colaboradores.

Entre eles estão: