Enfermeira é acusada de matar a própria mãe após remover tubo de respiração, e aponta motivo chocante

Uma enfermeira de 54 anos foi acusada de provocar a morte da própria mãe após remover o tubo de respiração dela, durante uma internação no North Shore Medical Center, em Miami. O caso aconteceu em 5 de maio. Em depoimento, Juansette Sabrina Green afirmou ter tomado essa atitude para a mãe “descansar em paz”.

De acordo com a NBC 6, a mãe de Green, que não teve o nome revelado, sentia bastante falta de ar quando foi hospitalizada. Sua saúde piorou rapidamente e ela precisou ser transferida para a UTI, onde foi intubada. Onze dias depois da internação, em 17 de maio, Green convidou os dois filhos para irem ao hospital.

A enfermeira, por sua vez, contou que a avó deles não estava bem. Green ficou sozinha no quarto com outras testemunhas e, em um determinado momento, disse: “Vou me esforçar“. Em seguida, ela teria removido o tubo de respiração de sua mãe.

A equipe médica chegou ao quarto logo após o disparo do alarme. Conforme depoimento, quando os médicos tentaram socorrer a paciente, Green disse que queria que a mãe “descansasse em paz”. A mulher morreu minutos depois.

Após o falecimento da mãe, a enfermeira deixou o hospital. Na mesma noite, os policiais foram à casa dela, onde ela concordou conversar sobre o ocorrido. O depoimento, entretanto, foi dado na delegacia do condado de Miami-Dade.

Green foi presa, sem direito à fiança, no Centro Correcional Turner Guilford Knight, e responderá por homicídio culposo. Ela se declarou culpada da acusação. A pena poderá ser maior por se tratar de um idoso, conforme a publicação.

Juansette atuava como enfermeira há mais de 20 anos. Contudo, ela não trabalhava no North Shore Medical Center, onde a mãe estava internada. Diante disso, ela não estava autorizada a tomar alguma decisão médica para os pacientes do hospital, incluindo sua mãe. O caso segue sendo investigado.