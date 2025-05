Engenheiro apresenta projeto viável para o Morro da Glória, mas Prefeitura aposta em obra milionária

O engenheiro civil Irlan Moura, natural de Cruzeiro do Sul (AC), desenvolveu um projeto urbanístico e paisagístico voltado para revitalização do Morro da Glória — um dos pontos mais altos e históricos da cidade, localizado nas proximidades da Catedral. A proposta, que busca transformar a área em um espaço turístico e de convivência, foi inicialmente apresentada em 2021 à Prefeitura Municipal, mas, segundo Irlan, permanece engavetada desde então.

“Meu objetivo sempre foi valorizar nossa história, nossa cultura e a beleza natural que temos. O Morro da Glória é um lugar único e merece ser reconhecido como símbolo da identidade cruzeirense”, afirmou o engenheiro, que elaborou o projeto ainda como estudante, por conta própria, com estimativas de orçamento entregues à gestão municipal da época.

Segundo Irlan, a proposta teve boa aceitação inicial por parte de secretarias como Turismo, Obras e até pelo vice-prefeito na ocasião. Houve reuniões, análises técnicas e até estudos de viabilidade, mas o projeto acabou sendo deixado de lado. “A verdade é que desde 2021 nunca mais me chamaram para conversar, não recebi nenhum retorno. A gestão nunca se posicionou publicamente sobre o projeto, que segue parado, apesar do potencial”, destacou.

O engenheiro relata que a ideia chegou a ser pensada também para outra área, o chamado “Coração Verde”, e que na época chegou a conversar com representantes da Diocese e lideranças comunitárias do bairro Morada da Glória, que também demonstraram interesse. Contudo, nenhum encaminhamento prático foi dado.

Hoje formado, com empresa na área da construção civil e residindo em Cruzeiro do Sul, Irlan reforça que o projeto é plenamente viável e de baixo custo. “Com valores atualizados, acredito que a obra possa ser realizada com algo entre R$ 300 mil a R$ 400 mil, incluindo a instalação de uma estátua de Nossa Senhora da Glória e cercamento paisagístico. A estrutura básica já existe no local”, explica.

Para ele, o maior entrave é a falta de interesse político. “Infelizmente, vejo que muita gente está na gestão apenas para cumprir tabela. A prefeitura já teve oportunidade de botar isso pra frente, mas falta vontade. Minha intenção com isso é abrir o debate, mobilizar a população e mostrar que dá pra fazer. Aquele local está abandonado e poderia ser um orgulho para nossa cidade”, finalizou.

Prefeitura de Cruzeiro do Sul se manifesta

Em resposta, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul informou que já existe um projeto de engenharia e arquitetônico para a urbanização do Morro da Glória, orçado em R$ 2,8 milhões, com recursos provenientes de emenda parlamentar do deputado federal Coronel Ulisses.

De acordo com o município, o projeto não visa apenas a valorização turística do local, mas também a contenção da erosão no morro — um problema ambiental que ameaça a estrutura da área. O projeto encontra-se atualmente em tramitação no Ministério do Turismo e, tão logo seja aprovado, será licitado pela prefeitura para a execução da obra.

Veja o vídeo: