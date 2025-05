Nesta sexta-feira (23/5), o mundo se despediu do renomado fotógrafo Sebastião Salgado, conhecido por retratar situações extremas ao redor do mundo. Aos 81 anos, ele enfrentava dificuldades por conta da Malária que contraiu em 1990, na Indonésia. O fotógrafo colocava a vida em risco em prol do trabalho e, em uma dessas vezes, foi salvo graças ao ex-jogador Pelé.

Em 1994, Sebastião foi a Ruanda para registrar cenas do genocídio no país, que assassinou cerca de 800 mil tutsis e hutus. Durante o trajeto de barco que partiu da Tanzânia, o fotógrafo e o intérprete que o acompanhava foram abordados por um grupo de tutis. Os extremistas confundiram Sebastião com um francês e, à época, a França apoiava os hutus. O brasileiro e o acompanhante tiveram facões apontados para os pescoços. Ao entender que estavam sendo ameaçados por conta do engano, o fotógrafo pediu para o intérprete dizer que são do país de Pelé. O grupo de tutis reconheceu o nome do astro mundial do futebol e liberou os dois viajantes.