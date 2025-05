Epic Games libera três jogos grátis por tempo limitado nesta quinta; veja como resgatar

Chegamos a mais uma quinta-feira de 2025. Sabe o que isso significa? Que os novos jogos gratuitos da Epic Games Store já estão disponíveis para resgatar. E a plataforma caprichou esta semana, hein? Desta vez, serão três títulos: Deliver At All Costs, SIFU e Gigapocalypse.

Se você está ligado toda quinta-feira aqui no Voxel, com certeza deve estar com a biblioteca da Epic Games cheia de opções para jogar — e sem precisar ter gastado nada por isso. Se não, deixamos aqui o convite para vir resgatar os títulos gratuitos da plataforma toda semana!

Mais detalhes sobre os jogos gratuitos da Epic Games Store desta semana

Quer saber mais detalhes sobre os jogos gratuitos da Epic Games Store desta semana? Então confira abaixo um trailer e uma breve descrição de Deliver At All Costs, SIFU e Gigapocalypse.

Deliver At All Costs

Desenvolvido pela Studio Far Out Games e distribuído pela Konami, Deliver At All Costs é um jogo de entregas no melhor estilo Death Stranding — onde você, certamente, deverá andar muito e levar encomendas para seus respectivos destinos.

Nele, conhecemos a história de Winston Green, um jovem entregador de 24 anos que deve realizar fretes estranhos, e até duvidosos, para pagar as contas do mês. Contudo, sua personalidade estoica e um tanto introspectiva pode esconder um passado de mistérios, apesar da pouca idade.

SIFU

SIFU é um dos jogos mais legais e desafiadores dos últimos anos. O game da Sloclap, mesmo estúdio do jogo de futebol arcade Rematch, oferece uma experiência que mescla uma história envolvente de vingança com combate fluido de artes marciais — além de ter uma sacada bem inteligente no game design.

Aqui, os jogadores assumem o papel de um aprendiz de Kung-Fu em busca de vingança pela morte de seu mestre. O diferencial está na mecânica de envelhecimento do protagonista, que a cada derrota vai ficando mais velho e cansado — o que adiciona uma camada de estratégia e aprendizado contínuo.

SIFU proporciona uma jornada intensa e muito recompensadora, onde a maestria das artes marciais é a chave para superar adversários cada vez mais formidáveis. Esse, certamente, vale a pena garantir na biblioteca — ainda mais de graça!

Gigapocalypse

Em Gigapocalypse, os jogadores assumem o controle de monstros gigantes, inspirados nos kaijus clássicos, e destroem cidades inteiras em busca de evolução e poder.

Trazendo um visual retrô em pixel art, o game mistura ação frenética, upgrades, e até a possibilidade de cuidar do seu monstro entre os ataques. Certamente, é uma explosão de nostalgia e destruição para quem curte jogos arcade para passar o tempo.

Além das batalhas caóticas, o jogo também traz elementos de personalização, minigames e uma trilha sonora bem bacana que combina perfeitamente com o ritmo acelerado do gameplay. Ideal para quem busca diversão rápida com aquele toque old school.

Como resgatar os jogos gratuitos da Epic Games Store?

Lembrando que os títulos já se encontram disponíveis gratuitamente na Epic Games Store e ficarão assim até a próxima quinta-feira (29), às 12h (horário de Brasília).

Para resgatar Deliver At All Costs, SIFU e Gigapocalypse gratuitamente na Epic Games é muito simples. Primeiramente, claro, você precisa ter uma conta na plataforma.

Em seguida, clique nos links abaixo, vá em “Obter” e pronto, eles já estarão salvos em sua biblioteca pessoal. Agora é só baixar e se divertir!