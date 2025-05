Equipe de Lúcio desmente versão sobre manuseio de lareira em acidente

A equipe de Lúcio emitiu um comunicado, neste domingo (25/5), sobre o acidente doméstico que queimou 18% do corpo do ex-zagueiro. Na nota, foi desmentido que o atleta estava manuseando a lareira no momento do acidente.

Anteriormente, foi noticiado que Lúcio foi queimado durante manuseio de uma lareira ecológica. A equipe afirma que ele se encontrava na casa de um casal de amigos, onde o incidente ocorreu. O campeão do mundo em 2002 segue internado no Hospital Nora Teixeira, em Porto Alegre.

Confira a nota na íntegra

Gostaríamos de esclarecer a todos os fãs, amigos e parceiros que Lúcio não estava manuseando a lareira no momento do acidente, como vem sendo divulgado por alguns veículos de mídia. Ele se encontrava na casa de um casal de amigos, onde o incidente ocorreu. Ressaltamos, inclusive, que Lúcio não possui lareira em sua própria residência.

Lúcio segue internado no Hospital Nora Teixeira, em Porto Alegre, sendo cuidadosamente acompanhado pelo Dr. Eduardo Chem e por toda a equipe médica.

Agradecemos, de coração, todo o carinho, as mensagens de apoio e as orações que temos recebido.

Seguimos confiantes em sua plena e rápida recuperação.

Atenciosamente,

Equipe do Lúcio, LF3