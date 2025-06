Equipe de Virginia e Zé emite nota para evitar disseminação de notícias falsas

Na tarde deste sábado (31/05), a equipe de Virginia Fonseca e Zé Felipe emitiu uma nota a fim de evitar a disseminação de notícias falsas.

Leia na íntegra!

“A informação publicada a respeito do avião de Virgínia e Zé Felipe não procede. A aeronave que aparece no vídeo, que tem circulado nas redes sociais, não é mais do ex-casal.

A assessoria de imprensa tem se colocado a disposição para esclarecer qualquer dúvida, dentro do limite de privacidade dos envolvidos.

Estamos tentando combater a imensa quantidade de fake news disseminadas sobre o assunto. Pedimos para que confiem somente nos canais oficiais e quando houver confirmação de representantes de Zé Felipe e Virgínia.”