Erika Hilton defende MC Poze do Rodo e diz que prisão foi desumana

A deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) comentou sobre a prisão de MC Poze do Rodo nas redes sociais. O funkeiro foi detido na manhã desta quinta-feira (29/5) por suspeita de ligação com a facção criminosa Comando Vermelho.

Prisão de Poze do Rodo

Marlon Brendon Coelho Couto, conhecido como MC Poze do Rodo, foi preso nesta quinta-feira (29/5) no Rio de Janeiro.

Investigações apontam para uma sólida relação do artista com integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.

O cantor era visto em várias festas organizadas pelos criminosos no Complexo do Alemão e na Cidade de Deus.

A suspeita é de que os shows sejam comprados pelo CV e, dessa maneira, Poze estaria fomentando a lavagem de dinheiro do tráfico.

“Quando PMs são presos por estup*ar uma jovem dentro da viatura, a Justiça Militar absolve. Quando um juiz comete violência doméstica, é ‘punido’ com a aposentadoria. Quando um ex-presidente tenta um golpe de estado, tem deputado que quer até prender quem ousa investigá-lo”, disse em um trecho.

Erika continuou dizendo que a prisão de Poze “não tem nada a ver com os crimes pelos quais ele é acusado”. “É só mais uma forma de um sistema extremamente corrupto e criminoso colocar a culpa em alguém.”

Na sequência, a deputada classificou tratamento que o cantor recebeu como “desumano”.