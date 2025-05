Erika Januza relembra descontrole com cartão de crédito: “Meu nome ficou sujo”

Durante o programa “Saia Justa”, exibido na última quarta-feira (28/5), Erika Januza, de 40 anos, relembrou os desafios que enfrentou no passado com problemas financeiros, que resultaram na negativação do seu nome. O tema do episódio foi justamente sobre educação financeira e a importância de falar sobre dinheiro.

Contribuindo para a discussão, Eliana destacou que, atualmente, 41,5% da população adulta brasileira está negativada. Na conversa com a influenciadora Nath Finanças, Erika compartilhou que, em determinado momento da vida, acumulou muitas dívidas por conta do cartão de crédito.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Erika Januza Reprodução: GNT Atriz e apresentadora Erika Januza integra o novo elenco do “Saia Justa”, do GNT Reprodução Instagram Atriz e apresentadora Erika Januza integra o novo elenco do “Saia Justa”, do GNT Reprodução Instagram Erika Januza em sua estreia no Saia Justa Reprodução: Globo Reprodução/ Instagram Atriz e apresentadora Erika Januza integra o novo elenco do “Saia Justa”, do GNT Reprodução Instagram Voltar

Próximo

“Muitas, muitas, muitas [dívidas]. Sem nenhuma organização, sem nenhuma perspectiva de ensinamento de como cuidar das coisas. E cartão de crédito é uma coisa que eu adquiri há um tempo, mas eu acho que você tem que ter muita sabedoria para usar. E eu não tinha”, revelou a atriz, contando que chegou a ter o nome sujo.

Para ela, usar o cartão de crédito de forma consciente é fundamental. A falta de educação financeira no passado trouxe dificuldades, mas também importantes lições para sua vida.