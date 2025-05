esfriou:-onda-polar-deve-causar-recordes-de-baixa-temperatura;-confira

A primeira grande onda de frio de 2025 já atinge o país. Nesta quarta-feira (28/5), a massa de ar polar que chegou ao Brasil continua a provocar chuvas intensas e queda acentuada de temperatura, especialmente no Sul, onde os acumulados de chuva já ultrapassaram 100 mm nas últimas 24 horas. O ar gelado avança ao longo do dia, com previsão de atingir o sudoeste de São Paulo até a noite.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de “perigo” para declínio de temperatura entre estas quarta e quinta-feira (29/5), que abrange 12 estados: RJ, SP, MG, PR, RS, SC, MT, MS, GO, RO, AC e AM. Também são esperadas chuvas fortes em áreas isoladas do Norte e do litoral do Nordeste ao longo do dia.

De acordo com o Climatempo, a expectativa é que a nova massa de ar frio, com origem polar, avance sobre a América do Sul, com potencial de atingir “com muita força” o território brasileiro.

As seguintes capitais devem ter recordes de baixa temperatura:

Porto Alegre (RS) entre 7°C e 9°C – recorde atual: 9,2°C

Florianópolis (SC) entre 9°C e 11°C – recorde atual: 12,4°C

Curitiba (PR) entre 2°C e 4°C – recorde atual: 9,5°C

São Paulo (SP) entre 8°C e 10°C- recorde atual: 13,3°C

Campo Grande (MS) entre 4°C e 6°C – recorde atual: 13,8°C

Cuiabá (MT) entre 11°C e 13°C – recorde atual: 19,0°C

Rio Branco (AC) entre 14°C e 16°C – recorde atual: 20,4°C

Porto Velho (RO) entre 18°C e 20°C – recorde atual: 23,0°C

Queda nas temperaturas

O Inmet emitiu dois alertas de “perigo” por risco à saúde devido ao declínio de temperatura. Nas regiões atingidas, a temperatura deve cair mais de 5°C.

De acordo com o órgão, a onda de frio atuará com mais força a partir desta quinta. A mudança no clima será resultado das características continentais desta massa de ar frio.

Segundo o Climatempo, a maioria das massas de ar frio que chegam ao Brasil passa mais tempo no oceano, o que “enfraquece o poder de resfriamento”, diferente desta massa de ar continental, que apresenta “potencial de resfriamento muito maior”.

O Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná terão chuvas fortes e ventos intensos (rajadas acima de 60 km/h), além de trovoadas e possibilidade de queda de granizo. A instabilidade deve avançar e atingir o sul de Mato Grosso do Sul.

Chuvas intensas

O Inmet emitiu dois alertas de “perigo” e “perigo potencial” para chuvas intensas no Norte e outro de “perigo potencial” para acumulado de chuva no Nordeste. As previsões indicam acumulados de chuva de até 50 mm por dia e ventos intensos, com rajadas entre 40 e 60 km/h no Norte.