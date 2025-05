Espetáculo Eros retorna aos palcos com nova temporada na Usina de Arte João Donato

A Fluxo Cia de Artes apresenta a 3ª temporada do espetáculo Eros, que volta aos palcos nos dias 7 e 8 de junho, às 19h15, na Usina de Arte João Donato, em Rio Branco. A obra, que une dança e teatro, chega com novidades no roteiro, figurinos e trilha sonora, prometendo uma experiência ainda mais intensa e reflexiva para o público.

“O espetáculo Eros é uma verdadeira terapia para quem já sofreu por amor. Faz repensar nossos próprios comportamentos dentro de um relacionamento, além de afirmar que, muitas vezes, precisamos de amigos ou de ajuda profissional para curar nossas dores emocionais”, destaca o diretor Dheyvison.

Apresentado pela última vez em junho de 2023, Eros aborda temas como amor, dependência emocional e traição — tanto em relações heterossexuais quanto homossexuais. “A nova temporada traz elementos que tornam a obra “ainda mais impactante e reflexiva”, esclarece Bruno.

Além da apresentação nos palcos, a companhia também se desafiou a produzir um projeto audiovisual independente, disponível no Instagram da Cia (@fluxociadeartes), que complementa o espetáculo.

Inspirado na teoria dos três grandes amores da vida, da pesquisadora Helen Fisher, e na lenda japonesa do Akai Ito — que fala sobre o fio vermelho do destino —, Eros leva ao palco histórias de amor em suas diversas formas. A proposta é conduzir o público a refletir sobre como aprendemos a amar, ser amados e quais padrões repetimos nas relações.

Os ingressos antecipados estão esgotados, mas ainda será possível adquirir entradas na bilheteria da Usina de Arte João Donato no dia do evento, a partir das 18h, com valores de R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira). A classificação indicativa é 16 anos.