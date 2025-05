Espetáculo “Minha vida nas canções de Chico” celebra o universo feminino por meio da obra de Chico Buarque

A Usina de Arte João Donato será palco, no próximo 31 de maio (sábado), do espetáculo cênico musical “Minha Vida nas Canções de Chico”, uma homenagem sensível e potente ao universo feminino a partir da obra de Chico Buarque. Com entrada gratuita, o espetáculo terá início às 19h, com distribuição de convites a partir das 18h, diretamente na bilheteria do teatro.

A montagem conta a trajetória de uma mulher cujas vivências emocionais e sociais se entrelaçam às canções do compositor. Amor, dor, traição, superação e resistência são temas que atravessam a narrativa, revelando o poder da música como espelho da vida e das subjetividades femininas.

Realizado por Narjara Saab, produzido pela Acreativa Produções, o espetáculo integra o projeto “A Fotografia de Bolso Como Ferramenta de Registro Documental”, que tem como proposta explorar diferentes linguagens artísticas para registrar e refletir sobre experiências pessoais e coletivas. O projeto é financiado pela Política Nacional Aldir Blanc por meio do edital de Formação da Fundação Elias Mansour.

“Minha Vida nas Canções de Chico” convida o público a se emocionar, refletir e revisitar a própria história através das composições que marcaram gerações, sob uma nova perspectiva: a da mulher que vive, sente e canta Chico.

Ficha Técnica — Minha Vida nas Canções de Chico

Roteiro, Direção Artística, Figurino e Vocal

Narjara Saab

Atriz e Vocal

Carol Di Deus

Ator

Ivan de Castela

Músicos

João Gabriel

Eduardo Bibiano

Abimael Rufino

James Fernandes

Direção Musical

James Fernandes

Serviço: Teatro da Usina de Arte João Donato

31 de maio (sábado)

Distribuição de convites: a partir das 18h

Espetáculo: 19h

Entrada gratuita