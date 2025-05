Esposa de Messi conta como lida com a exposição na internet: “Novidade pra mim”

Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, considerado um dos maiores jogadores de futebol do mundo, acumula 40 milhões de seguidores no Instagram. Apesar da enorme visibilidade, ela busca preservar ao máximo sua privacidade. A filantropa e influenciadora argentina, de 37 anos, raramente concede entrevistas, mas abriu uma exceção em uma conversa para a Vogue México.

Atualmente, mesmo atuando como influenciadora e mantendo uma agenda voltada à filantropia – ela já foi embaixadora de instituições como a UNICEF e as Olimpíadas Especiais, sua maior prioridade é a criação dos filhos, Thiago, Mateo e Ciro, frutos de seu casamento com Messi.

“Tenho dificuldade em sair da minha rotina. É importante para mim manter a ordem em casa; caso contrário, é difícil com as crianças. No fim das contas, tudo gira em torno dos três. Para nós, é fundamental que as tardes sejam deles. Organizamos tudo de manhã para podermos dedicar as tardes a eles. Somos uma família normal, muito unida, uma equipe que segue em frente apoiando uns aos outros”, declarou à jornalista Julieta Otero.

Responsabilidade como influenciadora e os desafios da exposição

“É preciso ser muito responsável com as mídias sociais, porque é um assunto abrangente. Eu levo o que escolho mostrar e compartilhar com grande responsabilidade. É preciso ter cuidado, porque as mídias sociais também são um pouco perigosas hoje em dia. Muitas meninas e meninos se espelham em seus modelos, e também há uma tendência a se compararem. Então, eu levo isso com muita responsabilidade e cuidado. Escolho o que compartilhar com isso em mente e me concentro no que é real”, afirmou, destacando que nenhum de seus filhos possui redes sociais.

Quando o assunto é se expor na internet, Antonela admite que ainda está se adaptando. “Expor minha vida na internet é uma novidade para mim. Aliás, todos os projetos que estou montando como influenciadora são um tópico totalmente novo para mim. Então, trata-se de superar gradualmente o medo que tinha da exposição antes. O Leo me apoia muito, eu falo com ele quando tenho uma oportunidade e ele me aconselha”.