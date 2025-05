Esposa de Poze detalha abordagem policial na prisão do cantor: “Humilhante e cruel”

Vivi Noronha fez um relato nas redes sociais e deu detalhes da abordagem policial utilizada para prender seu marido, MC Poze do Rodo, na manhã desta quinta-feira (29/5). A influenciadora e o cantor estavam em casa, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, quando foram acordados por uma operação da Polícia Civil. Segundo Vivi, o marido foi envergonhado e humilhado no momento da prisão.

“Foi humilhante, foi desumano e cruel. Não existiu humildade, não existiu compaixão a nós, nossos filhos! Vocês são isso, tiram a esperança do preto favelado. Nem o mínimo vocês tiveram, que foi educação!”, afirmou Vivi.

Poze do Rodo e Vivianne Noronha (Foto: Reprodução/Instagram)

A influenciadora contou que não teve o direito de tirar a roupa de dormir: “Eu estava dormindo à vontade, dentro do meu quarto, na minha casa, com a minha filha Júlia do lado e nem a roupa eu pude trocar”, ressaltou.

“Minha filha na cama e vocês não queriam deixar nem eu pagá-la no colo. É disso que vocês gostam! Oprimir!”, lamentou a influenciadora, que é mãe de Júlia, 5 anos, Miguel, 3 anos, e Laura, de 2.

Vivi ainda falou que Poze foi obrigado a sair de casa descalço e sem camisa: “O mínimo vocês não podiam fazer, né? Marlon [nome do cantor] colocar um chinelo e uma blusa. Mas envergonhar e humilhar conta mais, né? Marlon é resistência e vocês são lixos”, disparou ela.