Esposa de senador do Acre lança nova camiseta e diz que deixou de ser feminista para ser feminina

A esposa do senador Marcio Bittar (União Brasil), Thais Bittar, publicou nesta quarta-feira (28), em suas redes sociais, um vídeo divulgando a nova camiseta de sua marca de roupas e assessórios, denominada “Acredite na Direita”. A blusa carrega duas palavras: “feminista”, com um traço riscado por cima, e “feminina”.

No vídeo, Thais Bittar relata sua experiência ao já ter integrado o movimento feminista e agora ser considerar mulher conservadora. “Hoje eu entendi que ser mulher, conservadora, ser feminina, tem muito mais valor que ser feminista”, disse ela.

A empresária revelou, ainda, sentir que o feminismo a afastava de sua essência, e que ao buscar sua liberdade encontrou conflitos.

“Busquei liberdade no feminismo, mas encontrei mais conflito do que sentido. Descobri que meu valor não está em competir com homens, está em ser exatamente como Deus me criou, sabia, forte e capaz gerar vida, de transformar lares e construir futuros”, ressaltou.

Thais enfatizou, também, que o mundo atual necessita de mulheres fortes e que hoje se considera feminina e mais forte. “O mundo tenta destruir isso, mas deixa eu te lembrar uma coisa, mulher que sabe seu real valor transforma famílias, muda o futuro de uma nação. O mundo precisa de mulheres fortes, mas no papel que Deus nos colocou: feminina. Ser conservadora me fez mais forte para ser feminina”, concluiu.

A marca conta, ainda, com camisas com os dizeres “Deus & Pátria & Família & Liberdade” e com trechos do hino nacional, assim como um boné para a campanha da corrida presidencial de 2026, em apoio a Bolsonaro.