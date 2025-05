Esposa emociona com desabafo sobre ex-Globo que tirou 20% do pulmão

Kelly Maria, esposa do ex-Globo Jonas Almeida, emocionou os internautas ao fazer um desabafo o estado de saúde do marido. O jornalista, que foi diagnosticado com câncer de pulmão, precisou passar por uma cirurgia para retirar 20% do órgão.

“Tem 15 anos que a gente divide nossa vida um com o outro. Nossas alegrias, nossas tristezas, sonhos, medos, vitórias, lutas… Exatamente tudo! E esse momento, com certeza, é o mais difícil que já enfrentamos em toda nossa vida. Mas a gente tá junto! Como sempre! A gente sempre tá junto. Talvez por isso em algumas horas a gente até esquece que tem câncer aí, né?!”, começou escrevendo ela.

A esposa de Jonas Almeida continuou: “Acho que todas as enfermeiras que entraram no quarto hoje duvidaram do diagnóstico! De tanta alegria, piada, amor, que você inunda aonde quer que você esteja? É lindo demais de ver, sabia? Todas as pessoas saem apaixonadas por você! Você com câncer consegue deixar o dia de todo mundo mais feliz!”, disse.

Kelly Maria e Jonas Almeida

Kelly Maria e Jonas Almeida

Apreensão com a cirurgia

Ainda no desabafo, Kelly Maria detalhou o quanto ficou apreensiva durante a cirurgia feita pelo ex-Globo.

“Apesar de ter chorado muito quando você foi pro centro cirúrgico, quando coloquei minha cabeça no seu peito (e ali fiquei por uns bons minutos), conversei com Deus e com o seu pulmão? Tive uma conversa séria com eles, com todo meu jeitinho convincente que você bem conhece. E tive a certeza que tudo já deu certo! Que vamos sair dessa mais fortes que nunca! Que a sua cura é certa. E se precisar eu divido meu pulmão com você, o meu ar… Tudo que precisar”, falou.

Por fim, a esposa de Jonas declarou o amor por ele: “Eu te amo de um jeito e tamanho que nem dá pra explicar. Além de te achar o cara mais lindo, mais inteligente e mais legal do mundoooo! E meu Deus, como você é legal! Eu me apaixonaria inclusive hoje com você deitado na cama do hospital fazendo piadas uma atrás da outras e fazendo a gente chorar de tanto rir”, escreveu.

E encerrou: Te amo, te amo, te amo, te amo! E essa será mais uma linda história nossa pra contar”.