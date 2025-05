Esquenta Junino inicia festividade em Rio Branco; evento acontece na Praça da Revolução

Com o objetivo de valorizar a cultura popular junina no Acre, o evento “Esquenta” realiza no dia 1º de junho, o 15º Esquenta Junino, que abre as festividades do período em Rio Branco. Promovido pela Liga de Quadrilhas Juninas do Acre (Liquajac), em parceria com a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação de Cultura Garibaldi Brasil (FGB), e com apoio do Governo do Estado do Acre, via Fundação Elias Mansour (FEM), o evento conta com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).

Além de celebrar a tradição, o “Esquenta” acontece na Praça da Revolução, e funciona como um preparativo para o Circuito de Quadrilhas Juninas de Rio Branco, que acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de junho. Nessa etapa, os grupos juninos participarão de apresentações competitivas, fortalecendo a tradição e a rivalidade saudável entre os participantes.

A programação do evento inclui diversas manifestações culturais e a comercialização de comidas típicas, incentivando a economia local e promovendo os pequenos negócios da região.

“A festa é um momento de confraternização entre os grupos, de valorização dos brincantes e de mostrar à população a força dessa manifestação que atravessa gerações. É festa, é arte e é pertencimento”, destacou a presidente da Liquajac, Lene Santos.