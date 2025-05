Esquerda terá candidato ao Governo do Acre, e Jorge Viana mira reeleição de Lula, diz Kamai

O vereador de Rio Branco, André Kamai (PT), foi o entrevistado do podcast do ContilNet nesta segunda-feira (26). Na ocasião, o político afirmou que a federação da esquerda — formada pelo próprio PT, PCdoB e PV — terá um candidato ao Governo em 2026.

De acordo com Kamai, o que está certo até o momento é a candidatura do ex-governador Jorge Viana ao Senado.

“O PT nunca se propôs a apresentar um projeto sozinho, mas está tentando construir com outras forças, como o PV, o PCdoB, buscando um diálogo com o PSB, com a Rede, construir uma aliança. Temos que apresentar um candidato ao Governo, temos que discutir o Acre”, afirmou.

“Se a gente faz uma oposição ao governo Gladson, temos que apresentar um projeto. A gente tem que ter essa possibilidade. Não faz sentido criticar um projeto por inteiro e disputar pela metade”, continuou.

Kamai disse que a candidatura ao Governo precisa partir da aliança.

“Vem, tem que vir. Virá. Ela precisa vir. Vem desse campo, dessa aliança. Eu não descarto a possibilidade de o PT indicar, porque os outros partidos podem encontrar no PT essa possibilidade”, destacou.

Questionado sobre a possibilidade de ser o nome que vai disputar o Governo, Kamai foi incisivo:

“É possível, claro. Nunca me candidatei, mas também nunca me descandidatei. Meu nome foi colocado no debate de forma natural, por conta do mandato”, finalizou.

Kamai encerrou a entrevista afirmando que a candidatura de Jorge Viana tem um objetivo: colaborar para a reeleição do presidente Lula.

CONFIRA NA ÍNTEGRA A ENTREVISTA: