Estafa: Entenda por que Rodrygo ficou fora de convocação de Ancelotti na Seleção

Dentre as surpresas da primeira lista de convocados divulgada pelo técnico Carlo Ancelotti na última segunda-feira (26/5), a ausência de Rodrygo, atacante do Real Madrid, da Seleção Brasileira pegou parte dos fãs de surpresa. No entanto, a escolha por não convocar o atacante não passou por uma escolha técnica do novo treinador do Brasil e sim por um pedido do próprio jogador.

Segundo publicado pela ESPN, e confirmado pela reportagem do Portal LeoDias, Rodrygo ligou para Ancelotti pouco dias antes da divulgação da lista e pediu para não ser chamado. O atleta afirmou estar com uma estafa física e mental, que se trata de um extremo estado de fadiga.

Há alguns dias, a reportagem do Portal LeoDias revelou que o comportamento do jogador vinha preocupando a diretoria do Real Madrid. Fontes ligadas ao jogador afirmavam que Rodrygo “anda triste”.

Caso não tivesse este período para descansar, Rodrygo iria emendar o fim de temporada no Real Madrid com jogos das eliminatórias e a disputa da Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos, que se inicia em 14 junho e tem data de encerramento para o dia 13 de julho.

Rodrygo só conseguiria parar para descansar ao final da competição e já teria de se reapresentar ao Real Madrid entre o começo e o meio de agosto para a próxima temporada européia. O pedido de dispensa da Seleção foi visto como estratégico para o jogador respirar após uma temporada ruim no Real Madrid, onde perdeu a titularidade, e o mau momento da Seleção Brasileira, ao qual o craque é visto como um dos principais jogadores.

Tristeza e medo de sair de casa

O atleta tem se mantido recluso e evitado sair de caso nos raros momentos de folga. A mãe e a namorado do jogador, Bruna Rotta, tem sido fundamentais para recuperação da confiança e da alegria de Rodrygo para voltar a jogar.

Possível saída do Real Madrid

Por mais que não exista, no momento, negociações ativas para saída de Rodrygo do Real Madrid, a fase ruim e o emocional do jogador tem preocupado o clube espanhol. O estafe do atleta também tem analisado o mercado e chegou a receber sondagens de clubes da Inglaterra.

Segundo apurado pelo Portal LeoDias, o pai do jogador, inclusive, já fez contatos inciais com o Manchester City, para entender possíveis condições para o filho. A reportagem também apurou que, por mais que existam sondagens, a intenção incial do estafe do atleta é permancer no clube espanhol, que também não pretende abrir mão tão facilmente do atleta.

