“Estou acostumado”, garante Cauã Reymond sobre polêmica em Vale Tudo

As polêmicas envolvendo Cauã Reymond e Bella Campos nos bastidores de Vale Tudo ainda estão garantindo muito assunto nas redes sociais. No sábado à noite (24/5), o ator foi questionado por Serginho Groisman, no Altas Horas, a respeito do assunto e soltou o verbo.

“Vou começar com uma coisa que tá saindo por aí, sobre uma questão dos bastidores da novela. Quero saber se você tem alguma coisa a dizer ou não. Atores quando se encontram, o que acontece?”, quis saber o apresentador.

A resposta de Cauã Reymond

Sem enrolar, o intérprete de César esclareceu: “Estou na vida pública há muitos anos e estou acostumado a esse tipo de coisa, de saírem muitas notícias. O que eu posso falar é que a gente está trabalhando muito duro, são atores muito talentosos, a novela está indo muito bem”, garantiu.

Em seguida, ele aproveitou para explicar sua ausência na festa do elenco: “Eu não vou em festas. Quando eu vou, é a trabalho, eu sou um cara supercaseiro, então eu estou muito acostumado com esse tipo de especulação. Mas eu fico muito feliz com o sucesso da novela e com o presente que foi fazer o César. Tá tudo rolando muito bem e o time tá trabalhando muito sério”, encerrou.

