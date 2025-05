estreante-no-mfdf-2025,-avanzzo-recria-o-estilo-da-mulher-brasiliense

Representante da moda brasiliense há 35 anos, a Avanzzo é uma das marcas que moldou o perfil da mulher de Brasília. Recriando modelos tradicionais com um toque de jovialidade, a etiqueta fará sua estreia no Metrópoles Fashion & Design Festival 2025 (MFDF).

Vem conferir!

Fundada pela estilista Daniella Naegele, em 1989, a Avanzzo é uma etiqueta de moda oriunda da capital, cuja produção é pensada para mulheres que buscam versatilidade em modelos atemporais. Como proposta, a marca cria roupas que sejam adequadas para ocasiões formais, mas também de lazer e outras oportunidades.

Atualmente, a etiqueta possui seis pontos de venda, sendo cinco em Brasília (DF) e um em Goiânia (GO). A unidade localizada na Asa Sul funciona como a flagship da marca e usa do design de interiores para gerar um ambiente glamouroso e confortável, que orna diretamente com as peças da Avanzzo.

‘Temos uma equipe de estilo que pensa nossa cliente como uma mulher versátil. Pensamos na praticidade e na rotina dela, no dia a dia, para trazer produtos que tenham esse valor agregado”, disse Victor Naegele, representante comercial da Avanzzo, em entrevista à coluna.

As peças da Avanzzo revisitam silhuetas clássicas da moda inseridas nas tendências atuais. Na flagship, a coluna teve acesso aos lançamentos da marca — alguns itens devem figurar entre o acervo disponibilizado para o festival.

Quase como uma homenagem a Brasília, a paleta de cores usada pela marca se inspira na natureza regional. Os tons de azul fazem uma clara alusão ao céu da capital; o verde representa a flora nativa; e os tons terrosos trazem uma ligação direta com o bioma do Cerrado.

Avanzzo no MFDF 2025

Entre as marcas estreantes no MFDF 2025, que será realizado entre 21 e 23 de maio, no Museu Nacional da República, o Avanzzo apresentará as peças mais novas durante o evento. Neste mês, a etiqueta lançou uma cápsula especial em celebração ao Dia das Mães e também uma coleção de alto-inverno, intitulada Âmbar. Os lançamentos e demais itens devem compor o catálogo exclusivo para o festival.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6 A moda tradicional recebe uma roupagem moderna Nina Quintana/Metrópoles 2 de 6 A marca costuma se diferenciar em modelagens e cortes Nina Quintana/Metrópoles 3 de 6 Diversos conjuntos são produzidos pela etiqueta Nina Quintana/Metrópoles 4 de 6 Mesmo com foco em alfaiataria, a etiqueta mostra afinidade com o jeans Nina Quintana/Metrópoles 5 de 6 Modelos atemporais são interpretados com tendências Nina Quintana/Metrópoles 6 de 6 A Avanzzo estará presente no Metrópoles Fashion & Design Nina Quintana/Metrópoles

Metrópoles Fashion & Design Festival 2025

Com o objetivo de fortalecer a cena criativa do Distrito Federal, Ilca Maria Estevão convida o público da capital a ir ao Museu Nacional da República, em Brasília, entre 21 e 23 de maio, conferir o Metrópoles Fashion & Design Festival (MFDF) 2025. A programação cultural dos três dias de evento integra moda, arte, música e gastronomia.

Nesta edição, celebramos o tema The Business of Fashion, para refletir sobre como a moda transcende roupas e tendências, reforçando que ela também é comportamento, identidade, expressão e, sobretudo, pertencimento.

Este evento é, também, a realização de um sonho pessoal de Ilca Maria Estevão, que começou a própria trajetória na moda como colunista do portal Metrópoles. A partir dessa vivência, criou projetos como Moda Brasília e Fora dos Padrões, voltados a destacar os talentos da cidade, muitas vezes invisibilizados. O MFDF surgiu então como uma resposta a isso, com a criação de um ambiente onde esses talentos podem ser vistos, ouvidos, reconhecidos.

Entre os brechós confirmados estão: To Face, Rua de Baixo, GGarimpei, Choose Vintage, Desapeguei Bonito, Nasty, Bem QT Quis e Só Usei Uma Vez. Nas multimarcas, destacam-se Hills, Jeté, Amek e Ótica Anna Santana.

Já entre os criadores, o evento recebe uma diversidade de talentos e marcas autorais como Veertien, Slanvy, Urbanoise, Lagus, Lucila, Confraria, Off Shadow, Hylo Cartis Studio, Victor Soulivier, Quero Melancia, Avanzzo, Lago, Luyd e Diáspora 009.

Oficinas, como de grafite, upcycling, costura e bordado, também compõem a programação das atividades criativas oferecidas, além da presença de dez designers de móveis do DF, que exporão criações próprias no festival. São eles: Raquel Chaves, Bia Venancio, Rafaela Gravia, Sumauna, Trinka, Helena Trindade, Mutum, Lucas Carames e Samuel Lamas.