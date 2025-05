estrela-de-gossip-girl-se-encontra-com-rei-charles-iii:-“uma-honra”

Na última semana, o ator britânico Ed Westwick conheceu o rei Charles III, durante um evento em Londres, e compartilhou o momento icônico nas redes sociais. O encontro ocorreu durante as Maravilhas da Natureza, no Kew Gardens, iniciativa que celebra o trabalho da Elephant Family, uma ONG internacional dedicada a proteger o elefante asiático da extinção da natureza.

Westwick, que interpretou Chuck Bass na série Gossip Girl, dividiu com seus seguidores no Instagram alguns registros da ocasião. Em uma das imagens, ele aparece apertando a mão do monarca britânico (clique em destaque).

“Agradeço à minha maravilhosa esposa @iamamyjackson por me apresentar à @elephantfamily”, escreveu o ator na publicação. “É meu segundo evento com vocês e adoro aprender e ouvir sobre o trabalho contínuo que vocês fazem para proteger os elefantes. Uma honra conhecer a @theroyalfamily, cujo apoio tem sido enorme para esta organização. Parabéns a todos por uma noite tão espetacular no @kewgardens com o @chopard”, continuou.

O perfil oficial da família real no Instagram reagiu à publicação de Westwick, comentando com emojis de elefante e coração.

Esposa do artista, Amy Jackson é embaixadora da Elephant Family e também faz uma postagem na rede social com fotos do evento, incluindo a de seu encontro com o rei Charles III.

“Uma noite tão especial no Wonders of the Wild com @elephantfamily e @britishasiantrust — duas instituições de caridade muito queridas para mim. Como embaixadora da Elephant Family, tenho orgulho de apoiar seu incrível trabalho protegendo os elefantes e promovendo a coexistência entre humanos e animais selvagens, especialmente no sul da Ásia. Também tivemos a honra de conhecer Suas Majestades, o rei e a rainha, que são patrocinadores apaixonados da instituição”, divulgou a atriz e modelo.

Elephant Family

Fundada pelo falecido irmão da rainha Camilla, Mark Shand, a Elephant Family busca implementar projetos pioneiros para proteger a vida selvagem, restaurar habitats e promover a coexistência entre pessoas e animais.

A instituição de caridade, da qual o rei e a rainha são copresidentes, agora faz parte do British Asian Trust.

