Estudante de enfermagem é preso com cocaína avaliada em R$ 3,5 milhões

O estudante de enfermagem Leonardo Araújo Meira (foto em destaque) foi preso em flagrante pelo Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) da Polícia Civil do Piauí, na última quarta-feira (28/5), enquanto transportava cerca de 30 tabletes de cocaína avaliados em R$ 3,5 milhões. A apreensão ocorreu no Posto Fiscal da Tabuleta, na zona sul de Teresina, quando ele aguardava instruções de traficantes via WhatsApp.

Durante depoimento, Leonardo disse que começou a atuar no tráfico por conta de uma dívida de R$ 3 mil com traficantes da região, motivada pelo seu vício em maconha e haxixe.

Ele contou que trabalhava como motorista de aplicativo para complementar a renda e, há cerca de quatro meses, passou a fazer o transporte de entorpecentes como forma de quitar o débito.

Segundo ele, a viagem interceptada pelo Draco seria a primeira com destino direto a Teresina, anteriormente, o ponto de entrega era em Timon (MA), próximo à rodoviária. “O valor que iam descontar de mim era R$ 3 mil, porque eu estava devendo. Eu ia ficar com R$ 1 mil”, afirmou o estudante. Ele também declarou não conhecer pessoalmente o dono da droga e que todas as ordens eram repassadas por mensagens.

No momento da abordagem, Leonardo aguardava novo comando para finalizar a entrega. A cocaína estava escondida no porta-malas de um Fiat Pulse, que também foi apreendido pela polícia.

A Justiça do Piauí decretou a prisão preventiva de Leonardo Meira, que responderá por tráfico de drogas.