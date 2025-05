Estudantes de Direito levam solidariedade e saúde bucal a migrantes em abrigo no Acre

Acadêmicos do curso de Direito da Faculdade Estácio Unimeta realizaram um projeto de extensão na Casa de Passagem para Migrantes, em Rio Branco. A iniciativa teve como objetivo oferecer apoio solidário a famílias em situação de vulnerabilidade vindas da Venezuela, Colômbia e Peru.

A ação incluiu doações de roupas, lençóis de cama, lanches e uma palestra educativa sobre saúde bucal ministrada pelas dentistas Dra. Vanessa Lima e Dra. Emily Silva, do Consultório Oral Clean. As profissionais também realizaram a aplicação de flúor em crianças e adultos, com a distribuição de creme dental infantil para 14 crianças com idades entre 0 e 6 anos, além de creme dental para os adultos. Ao final da atividade, foram sorteados cinco kits contendo escova e creme dental.

Os organizadores destacaram que as famílias migrantes enfrentam diversas dificuldades, muitas vezes forçadas a deixar seus países devido a graves crises humanitárias, motivadas por problemas políticos, econômicos e sociais. A situação exige atenção das autoridades brasileiras — em todas as esferas de governo — para garantir um acolhimento digno e a possibilidade de integração dessas pessoas à sociedade.

Durante a visita, a equipe conversou com Willfredo, morador do abrigo, que explicou o motivo pelo qual escolheu o Brasil como destino:“No Brasil nos tratam melhor […]. Em outros países, os migrantes são tratados com desprezo”, afirmou.