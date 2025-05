EUA oferecem recompensa de R$ 10 mi por narco que pode estar no Brasil

A fuga de um narcotraficante pode tornar um brasileiro milionário. O governo dos Estados Unidos da América (EUA) está oferecendo US$ 2 milhões — cerca de R$ 10 milhões — a quem tiver informações que levem à prisão e/ou condenação de Sebastian Enrique Marset Cabrera, 34 anos.

O criminoso é um fugitivo amplamente procurado. Ele é acusado de ocupar o cargo de liderança no crime organizado e é procurado pelo crime no Paraguai e na Bolívia, além de ter sido indiciado nos Estados Unidos da América (EUA) por lavagem de dinheiro, decorrente da movimentação de capital provenientes de drogas. O uruguaio é apontado como sendo o líder de uma organização transnacional responsável por 16 toneladas de cocaínas apreendidas na Europa e outras apreensões de 11 toneladas e 4,7 toneladas, na Bélgica e no Paraguai, respectivamente.

Em agosto de 2023, as autoridades bolivianas anunciaram uma recompensa de US$ 100 mil pela prisão de Marset. Agora, o Departamento dos EUA oferece até US$ 2 mi para quem ajudar colocar o bandido atrás das grades.

A polícia acredita que a organização criminosa transnacional liderada pelo narcotraficante tenha traficado cocaína na Bolívia, Paraguai, Brasil, Bélgica, Holanda, Portugal e outros lugares. Por isso, é possível que ele esteja escondido em um país da América do Sul — inclusive no Brasil.

Quem tiver informações, pode entrar em contato com o departamento por meio do endereço de e-mail [email protected]. Nos Estados Unidos, as denúncias também podem ser feitas presencialmente no escritório da Agência Federal de Segurança.